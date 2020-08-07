Başlangıç, Vizyona Girişinin 10. Yılında, 14 Ağustos’ta, Sadece IMAX Lokasyonlarda Gösterimde

Ünlü yönetmen Christopher Nolan, 10. yılında yeniden gösterime sunulan Başlangıç (Inception) filminde uluslararası bir oyuncu kadrosunu yönetiyor. Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak, bu durum onu uluslararası bir kaçak haline getirmiş ve sevdiği herşeye mal olmuştur. Dom Cobb’a, içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak önemli bir fırsat sunulur: Ona hayatını geri verebilecek son bir iş. İmkânsız “başlangıç”ı tamamlayabilirse başaracaktır.

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