Cinemaximum ile Beyazperdede Sinema Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 16 Mart’tan bu yana sinemaları kapalı olan Cinemaximum, 07 Ağustos itibarıyla kapılarını yeniden sinemaseverlere açmaya hazırlanıyor. Sinemaların açılmasıyla ilgili CGV Mars Cinema Group COO’su Nurdan Ulu Horozoğlu, “Beyazperdede film izleme heyecanını yaşamanın başka ortamlarda deneyimlenemez bir tecrübe olduğunun farkındayız. Yenilikçi teknolojilerle daha kaliteli görüntü ve ses deneyimi sunarak Imax, ScreenX, 4DX gibi özel formatlarımızla sinemaseverleri film heyecanını yeniden keşfetmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.