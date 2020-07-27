Genç Oyuncu Kubilay Eraslan Vatani Görevini Tamamladı

Türk sinemasının genç oyuncularından Kubilay Eraslan vatani görevini tamamladı. Daha önce Küçük Gelin, Elif, O Hayat Benim ve son olarak da Temel ile Dursun İstanbul’da isimli sinema filminde yer alan genç oyuncu Kubilay Eraslan, vatani görevini başarıyla tamamlayıp İstanbul’a döner dönmez bir çok yapımcıdan iş teklifleri almaya başladı. Eraslan, okuduğu projeler arasından, daha önce Temel ile Dursun İstanbul’da isimli sinema filminde birlikte çalıştığı İhsan Taş’ın yazıp, yönetmenliğini üstleneceği Dedemin Gözyaşları isimli sinema filmi için kamera karşısına geçmek için gün sayıyor.

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