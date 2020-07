Roger Kumble’nin yönettiği ve Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Dylan Sprouse ile Charlie Weber’in oynadığı After Paramparça (After We Collided), önümüzdeki aylarda Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tessa, Hardin tarafından hayal kırıklığına uğratılmasına rağmen onu hayatından çıkaramaz. Hardin’in bir hatasını daha kaldıramayacağı için derslerine ve işine odaklanmaya çalışır. Çalışma arkadaşı yakışıklı Trevor’in ilgisinden etkilenir. Hardin, Tessa’yı geri kazandığında, kirli geçmişi ve çocukluk tramvalarından kurtulabileceğine inanır. Tessa’yı kendine bağlamak ister, ancak değişebilecek midir?