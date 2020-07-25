Yapımcılığını Güven Aksu, yönetmenliğini Ebru Çakırkaya ve görüntü yönetmenliğini Mazlum Demirbağ’ın yaptığı Son Kabileler: Himbalar belgeseli, Los Angeles Cinematography Awards 2020’de En İyi Uzun Metraj Film ve En İyi Belgesel Sinematografi ödüllerini kazandı. Ulusal ve uluslararası film festivallerinde ses getirmeye devam TRT, hazırladığı hem ortak hem de iç yapım projelerini aldığı ödüllerle taçlandırıyor. TRT’nin yakın tarihte Afrika’da çekimlerini yaptığı belgeseller ulusal ve uluslararası alanda büyük başarı elde etti.