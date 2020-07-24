Pera Film’den Yeni Çevrimiçi Seçki: İnsanın Ölçüsü

Pera Film, Pera Müzesi’nin Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu Sergisi kapsamında hazırladığı seçkiyi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor. Ağırlık ve ölçü temasının bilim, günlük hayat ve sanata yansımalarını içeren İnsanın Ölçüsü başlıklı programda, Londra semt pazarında kantar teftişi gibi ilginç tarihi kayıtlar yer alıyor. Film seçkisi, 24 Ağustos’a kadar Pera Müzesi web sitesi üzerinden izlenebiliyor. İnsanın Ölçüsü adlı etkinlik programı, Pera Müzesi’nin birinci katında ziyaretçilerle buluşan Suna ve İnan Kıraç Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu Sergisi’nden yola çıkılarak oluşturuldu.

Ağırlıklar ve Ölçüler (Weights and Measures)



Ağırlıklar ve Ölçüler, Sayı: Ağırlık ve Deniz



Bulut Profilleri: Ağırlıksız Ölçüler



Hassasiyet: Her Şeyin Ölçüsü



Kağıt Ağırlığı (Paperweights)



Modern Teraziler (Modern Scales)



Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara

