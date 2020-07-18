Rıza Zıngal’ı Kaybettik

Yılmaz Güney Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu ve başkanlarından, Yılmaz Güney’in çalışma arkadaşı, dostu Rıza Zıngal, 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Rıza Zıngal’ın yöneticiliğini yaptığı Yılmaz Güney Kültür Sanat Vakfı, yerli sinemamızın en önemli yönetmen ve oyuncularından Yılmaz Güney’in Arkadaş, Sürü, Umut, Yol gibi filmlere yazdığı senaryoları ve Oğluma Hikâyeler, Selimiye Mektupları, Soba Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz adlı hikâye ve anı kitaplarının yayınlarını gerçekleştirdi, çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerine imza attı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.