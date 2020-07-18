Dila Danışman Doktor Oldu

Başarılı oyuncu Dila Danışman, karantina sürecinin ardından iddialı bir projeyle setlere dönüyor, yılın en iddialı komedi filmlerinden biri için sete çıkmaya hazırlanıyor. Danışman, başrolünü, YouTube’da paylaştığı birbirinden komik videolarla ünlenen Burak Bozdağ’ın oynayacağı Mümessil filminde bir doktoru canlandıracak. Yapımcılığını Boz Yapım’ın üstlendiği Mümessil filminin yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor. Kadrosunun yüzde 90’ı Erzurumlu oyunculardan oluşan filmin çekimleri de Erzurum’da yapılacak. Burak Bozdağ ve Çağatay Dörtyıldız’ın senaryosunu birlikte yazdıkları filmin yönetmen koltuğunda ise Servet Aksoy oturacak.

Basın Bülteni

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