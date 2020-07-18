Kerem İçyer, Yeni Projesine Hazırlanıyor

Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla isminden sıkça söz ettiren Kerem İçyer, çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Cehennem Adana’nın Altında isimli büyük ilgi gören internet dizisinde sergilediği başarılı oyunculuğuyla isminden sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Kerem İçyer, sonunda yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Daha önce bir çok dizi ve sinema filminden teklifler aldığını belirten Kerem İçyer, bir dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesinin anlatıldığı Dedemin Gözyaşları isimli yeni projesinin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Basın Bülteni

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