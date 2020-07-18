31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Afiş Tasarım Yarışması Sonuçlandı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 03 – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin afiş yarışması sona erdi. Yarışmaya başvuran 318 eser, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu (Koç Üniversitesi, VEKAM), Aziz Yayla (Reklamcı), Ekin Kılıç Ezer (Grafik Sanatçısı, Öğretim Görevlisi), İnci Demirkol (Festival Başkanı), İrfan Demirkol (Dünya KİV Başkanı) tarafından değerlendirildi. Jüri, katılımcılar arasından, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde tamamlayan, 1998 yılı doğumlu Esin Güler’in eserini 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin afişi olarak belirledi.

Basın Bülteni

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