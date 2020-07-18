15 Temmuz Şehitleri Anısına Can Feda…

Gölbaşı Belediyesi film rüzgârına devam ediyor. Şehitler anısına bu hafta açık hava sinemasında Can Feda filmini izleyiciler ile buluşturan Gölbaşı Belediyesi duygu dolu anlara ev sahipliği yaptı. Film gösterimini izleyen ziyaretçiler, vatan için gözlerini kırpmadan can veren şehitleri saygı ile andı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Bu duygu dolu gecede bizimle olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Basın Bülteni

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