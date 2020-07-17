AçıkhavADA Sinema, Selvi Boylum Al Yazmalım Gösterimi ve Cahit Berkay’ın Mini Konseri ile Başladı

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün organizasyonuyla hayata geçirilen AçıkhavADA Sinema gösterimleri; Erdem Gül, Cahit Berkay, Taner Öngür ve Kaan Müjdeci’nin katılımıyla 16 Temmuz Perşembe akşamı Büyükada’da başladı. AçıkhavADA Sinema gösterimlerinin ilki, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in muhteşem oyunculuklarıyla; müziği ve replikleriyle unutulmaz bir Atıf Yılmaz filmi olan Selvi Boylum Al Yazmalım ile gerçekleşti.

Basın Bülteni

Etkinlik hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Cahit Berkay



Cahit Berkay – Taner Öngür



Erdem Gül (Adalar Belediye Başkanı)



Kaan Müjdeci



Taner Öngür – Adem Gül – Cahit Berkay – Kaan Müjdeci

