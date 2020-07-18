39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması Heyecanı Başladı

39. İstanbul Film Festivali Ulusal Uzun ve Kısa Film Yarışması heyecanı, 17 Temmuz Cuma akşamı başladı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi işbirliğiyle 17 – 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun ve 12 kısa film yer alacak. Yarışmanın ilk gününde Hacı Orman’ın yönettiği Körleşme ve Ahmet Toğaç’ın yönettiği Kulak Misafiri gösterildi. Gösterimin ardından İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan, film ekipleriyle söyleşi yaptı.

Basın Bülteni

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Evde Yok Gösteriminden



Körleşme Gösteriminden



Kulak Misafiri Gösteriminden



Şair Gösteriminden

