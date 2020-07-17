Seyfi Dursunoğlu’nu Kaybettik

Huysuz Virjin sahne adıyla da tanınan, şarkıcı ve sunucu Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. 1970’lerden 2000’lere kadar yaptığı TV programları ile tüm ülkede sevilen Dursunoğlu’nun rol aldığı sinema filmleri arasında Doğru Yoldan Ayrılanlar, Vurguncular, Sarhoş, Nokta ile Virgül Paldır Küldür, İstiyorum, Melek Yüzlü Cani gibi filmler var. Dursunoğlu’nun cenazesi, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.