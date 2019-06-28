Örümcek-Adam İstanbul’da

Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin kahramanı Örümcek-Adam, 29 Haziran – 07 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Filmin hayranları Örümcek-Adam’a İstanbul’un herhangi bir yerinde rastlayabilecekler ve kendisiyle fotoğraf çektirebilecekler. Örümcek-Adam ile çekilmiş fotoğrafını, #OrumcekAdamIstanbulda hashtag’i ile sosyal medyada paylaşanlar, filminin özel hediyelerinden kazanma şansını yakalayacaklar. Örümcek-Adam’ın 29 Haziran – 07 Temmuz 2019 tarihleri arasında nerelerde olduğunu öğrenmek Warner Bros. Türkiye’nin Instagram hesabına bakabilecekler.

Basın Bülteni

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Örümcek-Adam Çay Simit Yiyor

