Beklenen Afiş Yayınlandı

Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in oynadığı Annem filminin afişi yayınlandı. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’i ilk kez bir araya getiren filmin afişi sinemaseverleri çok heyecanlandırdı. Evlâdı için imkânsızlıkları mümkün hale getiren fbir anne, annesinden utanan ve bir an önce kurtulmak isteyen bir genç kız. Üniversite yolculuğu Nazlı’yı büyüdüğü köyden uzaklaştırmıştır. Fakat yıllar sonra doğduğu köye ve annesine dönmek ister. Keşkelerle geçen yıllar. Candan Erçetin, Annem şarkısını 20 yıl sonra film için tekrar seslendirdi. Çekimleri İstanbul ve Kırklareli’nde gerçekleşen film 20 Eylül’de gösterimde.

Basın Bülteni

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