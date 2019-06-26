TikTok’tan Enes Batur ve DJ Marshmello ile İlham Verici Kampanyalar

Dünyanın önde gelen kısa video uygulaması olan TikTok, kullanıcılarına yaratıcı içerikler video sunma imkanı sağlıyor. TikTok, Türkiye’de kısa bir süre önce kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği iki büyük kampanya düzenledi. Son haftaların en çok izlenen filmi Gerçek Kahraman’ın tanıtım çalışmaları kapsamında düzenlenen yeni kampanya, TikTok kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Enes Batur’un TikTok hesabı üzerinden duyurusunu yaptığı kampanyada, #gerçekkahraman etiketiyle düzenlenen yarışmada kullanıcılar, filmin orijinal şarkısı eşliğinde bazı sahneleri yeniden canlandırarak, birbirinden yaratıcı ve ilginç videolara imza attılar.

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