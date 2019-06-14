Kızım Gibi Kokuyorsun’dan İlk Teaser Geldi

Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği, Türk, Amerikan ve Fransız ortak yapımı Kızım Gibi Kokuyorsun filminin ilk teaser’ı yayına verildi. Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmde Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan rol alıyor. Hatay, Antakya, İskenderun, Samandağ, Antep, Urfa ve Fransa’da çekilen film Ekim ayında Türkiye, Fransa ve Belçika’da da vizyona girecek. Filmin vizyon tarihi ile eş zamanlı olarak Onur Tarçın imzası bulunan film müzikleri Sony Müzik etiketiyle Amerika, Fransa ve Türkiye’deki tüm müzik marketlerde yerini alacak.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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