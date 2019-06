Berlin – Yuva Denilen Şehir, Pera Müzesi’nde 03 Temmuz 2019’a Kadar Devam Ediyor

Pera Müzesi, Berlin Film ve Televizyon Müzesi işbirliğiyle Berlin – Yuva Denilen Şehir başlıklı bir program sunuyor. 03 Temmuz’a kadar devam edecek olan program, 20. yüzyılı çalkantılar içinde geçirmiş ünlü kentin 90 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. Programda sinema tarihinde Berlin şehriyle ilgili önem taşıyan 9 filme yer veriliyor. Program kapsamında Berlin’in Varoşları, Berlin Almanya’dadır, M, Berlin’de Bir Yerde, Milyonda İki, Kaygı, 45 Doğumlu, Gece Kesişen Yollar ve Ostkreuz adlı filmler sunuluyor.

45 Doğumlu (Born in ’45)



Berlin Almanya’dadır (Berlin is in Germany)



Berlin Varoşları (Die Verrufenen – Slums of Berlin)



Berlin’de Bir Yerde (Somewhere in Berlin)



Gece Kesişen Yollar (Wege in Die Nacht – Paths in the Night)



Kaygı (Apprehension)



M



Milyonda İki (Zwei Unter Millionen – Two Among Millions)



Ostkreuz