Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein ile Sean McCormack’ın yönettiği ve Callum Maloney, Dermot Magennis, Ian Coppinger ile Paul Tylak’ın seslendirdiği animasyon film Luis ve Uzaylı Dostları (Luis and the Aliens), 02 Ağustos 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pixel Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Luis, 12 yaşında, arkadaşı olmayan bir çocuktur. Babası oğluyla ilgilenememektedir. Luis’in en büyük hayali uzayda başka yaşamların da olduğunu kanıtlayabilmektir ve bu yüzden bütün geceyi teleskobu başında geçirmektedir. Bir gün evinin yakınlarına bir uzay gemisi iner ve 3 küçük uzaylı çıkagelir.

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