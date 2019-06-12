Park Hoon Jung’un yönettiği ve Kim Da Mi, Cho Min Soo, Park Hee Soon ile Choi Woo Shik’in oynadığı İntikam (Manyeo – The Witch), 05 Temmuz 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pixel Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ja Yoon, bir hükümet tesisinden kaçar ve tüm hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çift bu küçük kızı evlerine alır. Ja Yoon, yıllar içerisinde büyüyerek parlak bir lise öğrencisi olur. Ve maddi sıkıntı içindeki ailesine yardım edebilmek için TV.de bir yarışma programına katılır. TV.de göründüğü anda, karşısına bir takım garip insanlar çıkmaya başlar. Bunlar, kaybolduğu günden beri onu aramakta olan adamlardır.

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