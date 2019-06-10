Uğur Kaplan’ın yönettiği ve Sedef Şahin, Elif Kartal, İlke Al ile Dilara Çakır’ın oynadığı Efsunlu: Kabirden Gelen, 05 Temmuz 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Enis Özkan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yıllar önce kızlar yurdunun kapısının önüne bırakılan Burcu bebek, yurdun sahibesi Zahide tarafından evlatlık alınmış, kilitli kapılar ardında büyütülmüştür. Yurda yeni gelen Kübra, Funda ve arkadaşlarının zorbalıklarıyla zor günler geçirmektedir. Burcu’nun hastalığını öğrenip ona yardım etmek istediğinde esrarengiz paranormal deneyimler yaşayacaktır. Bilinen bir şey varsa o da bu yurtta hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığıdır.

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