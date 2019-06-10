John Stalberg Jr.’un yönettiği ve Beau Knapp, Alexis Bledel, Luke Hemsworth ile Kurt Russell’ın oynadığı Kripto Vurgun (Crypto), 28 Haziran 2019’da TME Films dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Oldukça karmaşık büyük bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilen ajan Martin, içinde bulundukları zor koşullarda aile çiftliklerini güçlükle ayakta tutmaya çalışan babası Martin Sr. ve kardeşi Caleb’in yaşadığı memleketi New York’a gelir. Ancak Ajan Martin memleketine geldikten çok kısa süre sonra, büyük bir komplo ağını çözmeye başlar ve kendini bir şekilde New York’un tehlikeli yeraltı dünyasının içinde bulur.

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