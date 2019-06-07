Haktan Pak’ı Kaybettik

Sinema ve dizi oyuncusu Haktan Pak, 07 Haziran 2019 Cuma günü hayatını kaybetti. 06 Mayıs 1969 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Haktan Pak, İstanbul Üniversitesi, Viyana Teknik Üniversitesi, Viyana Franz Schubert Konservatuarı’nda eğitimini tamamladı. 2004 yılında Damat Metin karakterine hayat verdiği Hoşgeldin Hayat filmiyle sinemaya başlayan Haktan Pak en son Yasak Elma adlı TV dizisinde Mustafa karakterini canlandırdı. Pak’ın rol aldığı diğer sinema filmleri arasında Hırsız Var, Kısık Ateşte 15 Dakika, Bahtı Kara, Esrarlı Gözler, Büyük Oyun, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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