Jon S. Baird’in yönettiği ve Steve Coogan, John C Reilly, Shirley Henderson ile Nina Arianda’nın oynadığı Laurel ile Hardy (Stan & Ollie), 28 Haziran 2019’da Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

1920’lerden 1955’e kadar yüzü aşkın filmde birlikte rol alan sinemanın unutulmaz ikilisi Stan Laurel ve Oliver Hardy’nin duygu yüklü kariyer yolculuğunu mercek altına alan film, sevilen ikilinin efsanevi veda turnesine odaklanıyor. Kariyerlerinin altın çağını geride bıraktıktan sonra ikilinin dostluklarının anlamını yeniden keşfettiği bu macera, hem güldüren hem hüzünlendiren, izleyicinin içini ısıtan bir yapım.

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