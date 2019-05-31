Paolo Virzi’nin yönettiği ve Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere ile Giancarlo Giannini’in oynadığı Büyülü Geceler (Notti Magiche – Magical Nights), 07 Haziran 2019’da Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İtalya’da yapılan 1990 Dünya Kupası devam ederken, polis bir gece ölü birini bulur ve soruşturma başlatır. O sırada sinema dünyasında ise farklı bir hareketlilik yaşanmaktadır. Üç senarist önemli bir yarışmaya katılırlar. Üçü de yönetmen ve oyuncu ararlarken, İtalyan sinemasından birçok efsane isimle karşılaşırlar. Ancak yapımcının çevirdiği dolaplar yüzünden başlarına hiç beklenmedik olaylar gelir.

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