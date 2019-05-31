12. Documentarist – İstanbul Belgesel Günleri’nin Bu Yılki Onur Konuğu: Sean McAllister

Documentarist her sene olduğu gibi 12. yılında da önemli bir belgesel ustasını daha konuk olarak ağırlıyor. #Documentarist2019′un Onur Konuğu İngiliz belgeselci Sean McAllister. İşçi kökenli bir aileden gelerek kendi kendine sinemayı öğrenmiş ve kamerasını daha çok alt tabaka bireylerine yöneltmiş olan McAllister’ın festivallerde ödül almış filmlerinden bir seçki, hafta boyunca İstanbul seyircisiyle buluşacak. Festival kapsamında ayrıca, Altyazı Sinema Dergisi işbirliğiyle yönetmenle bir sinema dersi de gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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