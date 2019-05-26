Eşref Kolçak’ı Kaybettik

Sinemamızın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, 26 Mayıs 2019 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 28 Ocak 1927 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde doğan Eşref Kolçak 1941 yılında İstanbul’a geldi. 1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1947 yılında Cahide Sonku ile birlikte oynadığı Fedakar Ana filmi ile figüranlıktan oyunculuğa geçti. Bir Şoförün Gizli Defteri, Beş Kardeştiler, Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti, Erkek Ali sinema filmleri ile hafızalarda yer etti. Cenazesi, 28 Mayıs 2019 Salı günü kılınacak ikindi namazını müteakip Gemlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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