Gaya Jiji’nin yönettiği ve Manal Issa, Gaya Jiji, Metin Akdülger ile Ula Tabari’nin oynadığı En Sevdiğim Kumaş (Mon Tissu Préféré – My Favorite Fabric), 07 Haziran 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Liman Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Şam’da bir giyim mağazasında çalışan 25 yaşındaki Nahla yaşadığı sıradan hayatın boğuculuğundan

kaçma hayalleri kurmaktadır. Annesi onu görücü usulü evlendirmek isteyince Nahla hiç oralı olmaz. Madam Jiji’nin üst katta açtığı “işletme”, bastırılmış cinselliği benliğinin ötesine geçen Nahla için arzularını keşfedeceği bir sığınak olur. Film, Suriye iç savaşının başladığı günlerde geçiyor.

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