Muhteşem Üçlü Filminin Çekimleri Başladı

Bir Güneydoğu komedisi olan Muhteşem Üçlü sinema filminin çekimleri Mardin’de başladı. Filmde, insan ilişkilerinin yozlaşmadığı birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi olarak beyazperdeye aktarılıyor. Yönetmenliğini Mahmut Kaptan’ın yaptığı Muhteşem Üçlü filminin başrollerini Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan, Yavuz Topoyan ve Ömer Gecü paylaşıyor.

Basın Bülteni

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