17. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması Sonuçları Açıklandı

Türkiye’nin ilk ve tek çevre temalı kısa film etkinliği olan Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali’nin 17.si kapsamında yapılan Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Kurmaca dalında Recep Bozgöz’ün yönettiği Ronaldo, Belgesel dalında Batuhan Kurt’un yönettiği Kurbağa Avcıları En İyi Film ödülü kazandı. Halk Jürisi ise Mustafa Ünlü’nün yönettiği Karabiga adlı kısa filme En İyi Film ödülü verdi. Festial kapsamında Agâh Özgüç, Güler Ökten ve Derviş Zaim’e ise Onur Ödülü takdim edildi. Festival, Bakırköy – İstanbul merkezli olarak yapılıyor ve Türkiye’nin her bölgesindeki bazı üniversitelerde, ilkokul, ortaokul ve liselerde de film gösterileri gerçekleştiriliyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Kurmaca Dalı Ödülleri

1- Ronaldo (Recep Bozgöz)

2- Simülakr (Melihat Özdoğan Ağgül)

3- Siyah Ve Beyaz (Ahmet Sami Kuriş)

Belgesel Dalı Ödülleri

1- Kurbağa Avcıları (Batuhan Kurt)

2- Şehrin Ortasında (Yüce Sayılgan)

3- Orada Bir Yerde (Naz Melis Özdil)

Halk Jürisi Ödülleri

1- Karabiga (Mustafa Ünlü)

2- Kördüğüm (Selim Uyar)

3- Balıkçı (Ezgi Yağmur Küçük)

Sinema Onur Ödülleri

Agah Özgüç, Güler Ökten, Derviş Zaim