Justin P. Lange’ın yönettiği ve Nadia Alexander, Toby Nichols, Karl Markovics, Sarah Murphy Dyson’un oynadığı Karanlık Lanet (The Dark), 24 Mayıs 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Hann Media tarafından vizyona çıkarılıyor.

Küçük bir kasabanın hemen dışında Şeytan’ın İni adında, içine giren hiç kimsenin sağ çıkamadığı ormanlık bir bölge vardır. Katledilen genç bir kızın ruhu bu ormanda dolaşmakta, avlanmakta ve ormana girmeye cesaret eden herkesi vahşice öldürmektedir. Geçmişi karanlık bir adamın bu Şeytan’ın İni’ne yolunun düşmesiyle, işkence görmüş iki ruhun tuhaf bir ortaklığına sebep veren olaylar zinciri başlar.

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