F. Gary Gray’ın yönettiği ve Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson ile Kumail Nanjiani’nin oynadığı Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (Men in Black: International), 14 Haziran 2019’da Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Siyah Giyen Adamlar, her zaman Dünyayı evrenin pisliklerinden korumuştur. Bu yeni maceralarında da, Siyah Giyen Adamlar organizasyonundaki, bugüne kadarki en global tehdit olan; bir köstebeği ortaya çıkarmak için en büyük takımlarını kuruyorlar.

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