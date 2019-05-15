Gary Dauerman’ın yönettiği ve McKenna Grace, Madison Iseman, Mary Ellen ile Katie Sarife’nin oynadığı Annabelle 3 (Annabelle Comes Home), 28 Haziran 2019’da Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Annabelle’i durdurmaya kararlı olan şeytan çıkarma uzmanları Ed Warren ve Lorraine Warren, perili bebeği evlerinde bulunan kilitli odaya getirirler ve güvenli bir şekilde kutsal camın arkasına koyarlar. Her şeye rağmen Warren çiftini karanlık bir gece bekliyordur. Annabelle’in odadaki diğer kötü ruhları harekete geçirmesiyle şeytani ruhların yeni hedefleri bellidir: Warrenlar’ın küçük kızları Judy ve arkadaşları.

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