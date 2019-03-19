Ümit Yesin’i Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncusu Ümit Yesin, 19 Mart 2019 Salı günü (bugün) hayatını kaybetti. Yesin’in hatırlanan filmleri arasında Gizli Duygular, 14 Numara, Amansız Yol, Kurbağalar, Körebe, Seyyid, Şaban Pabucu Yarım, Güneşe Köprü, Sen Türkülerini Söyle, Suçumuz İnsan Olmak, Med Cezir Manzaraları, Kurt Kanunu, Umutsuzlar, Yıkılmışım Ben, Muhsin Bey, Deniz Yıldızı, Ah Gardaşım gibi filmler var. Cenazesi, 20 Mart 2019 Çarşamba günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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