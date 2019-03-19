Sami Güçlü’yü Kaybettik

Sinemamıza Kamera Asistanı, Set Asistanı, Yönetmen Yardımcısı, Oyuncu, Yapımcı, Senarist ve Yönetmen olarak hizmet vermiş olan Sami Güçlü, 19 Mart 2019 Salı günü (bugün) hayatını kaybetti. Güçlü’nün yönetmenliğini yaptığı filmler arasında Kul Feryadı, Yaşamak Haram Oldu, Yaşlı Gözler, Mevsim Sonu, Yarın Yarın, Zirvenin Bedeli, Ziyaretçi, Sonbahar Aşkı, Kadın Severse, Hoşçakal İstanbul, Otostop, Aşkın Dansı, Takım gibi filmler var. Cenazesi, 20 Mart 2019 Çarşamba günü Kadıköy Sahrayı Cedid Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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