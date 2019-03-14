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17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Yarınlar: 15 Mart 2019 Cuma Programı

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17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali devam ediyor. Fransız Kültür Merkezi’nde 17:00’de Janet Barış yönetiminde gerçekleşecek Sinemada Cinsiyetler ve Performanlar paneline Aase Högfeldt ve Dana Linssen katılacak. 19:30’da gösterilecek Zehirli Çiçek: Bir Yeraltı Senfonisi gösteriminde filmin yönetmenlerinden Sabine Jelinkova da bulunacak. Film, klasik sessiz sinema dilini, 1920’lerdeki Viyana’nın radikal kuir feminist yorumuyla birleştiren kuir bir film.

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