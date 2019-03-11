İstanbul Okan Üniversitesi 9. Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması Başvurularınızı Bekliyor

Bu yıl 9.su gerçekleştirilecek olan İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, ödüllerini dağıtmaya hazırlanıyor. Önceki yıllarda pek çok üniversite öğrencisinin ürettiği filmleriyle katıldığı yarışmaya yine çok sayıda katılım bekleniyor. 9. İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, sinema eğitimi alan ya da sinemaya gönül vermiş üniversiteli gençlere, ürettikleri filmlerle kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmayı, üretimlerini paylaşmalarına olanak sağlamayı ve ödül alan kısa filmlerini desteklemeyi amaçlıyor. Yarışma ayrıca, geleceğin sinema yönetmenlerinin yetişmesine ve keşfedilmesine de ön ayak olmayı hedefliyor.

Basın Bülteni

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