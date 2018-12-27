Mesut Taner’i Kaybettik

Sinemamıza yönetmen, senarist, yapım koordinatörü, oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak hizmet eden Mesut Taner, 27 Aralık 2018 Perşembe günü (bugün) hayatını kaybetti. Bela Mustafa, Yorgun Ölüm, 18’ler Takımı ve Neşeli Gençlik adlı filmleri yöneten Taner’in Oğlum’un senaryosunda, Bu Devrin Kadını’nın kurgusunda imzası var. Aralarında Hacı Murat, Yavru ile Katip, İpini Boynunda Bil, Kara Doğan, Hayat Bayram Olsa, Mahçup Delikanlı, Boynu Bükükler, Ayrılamam, Mem-û Zin adlı filmlerin bulunduğu onlarca filmin yönetmen yardımcılığını yapan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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