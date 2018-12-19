38. İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri Belirlendi

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri’nin 2019 sahipleri belirlendi. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören’e sunuluyor. Sinema Onur Ödülleri oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor’a, Sinema Emek Ödülü ise akademisyen Jak Şalom’a verilecek. Ödüller, 04 Nisan 2019 Perşembe gecesi yapılacak 38. İstanbul Film Festivali açılış töreninde takdim edilecek. Yeşilçam denince akla gelen ilk aktörlerden olan Göksel Arsoy, Kara Günlerim filmi ile 22 yaşında sinemaya başladı. Yaprak Dökümü ve Belgin Doruk’la başrolünü paylaştığı Samanyolu filmleriyle yıldızı parladı.

Basın Bülteni

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