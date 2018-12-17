Travis Knight’in yönettiği ve Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr. ile John Ortiz’in oynadığı Bumblebee, 21 Aralık 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

1987 yılında firarda olan Bumblebee, Kaliforniya’da küçük bir sahil kasabasındaki bulunan bir hurdalığa sığınmıştır. Charlie o sıralarda, 18 yaşına girmek üzeredir ve dünyadaki yerini bulmaya çalışırken o hurdalıkta Bumblebee’yi savaştan yaralanmış ve bozulmuş bir halde bulur. Charlie Bumblebee’yi yeniden hareketlendirip canlandırdığında kısa sürede O’nun sıradan bir sarı Volkswagen tosbağa araba olmadığını anlar.

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