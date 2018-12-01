Refik Durbaş’ı Kaybettik

Ünlü şair ve yazar Refik Durbaş, 30 Kasım 2018 Cuma günü hayatını kaybetti. 10 Şubat 1944′te Erzurum’un Pasinler ilçesinde doğan şair, çeşitli gazetelere sanat sayfaları hazırladı, 1992’de emekli olduktan sonra köşe yazarlığı yapmaya başladı. Durbaş’ın İkinci Yeni Şiir Akımı ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. At, Bekçi ve Seni Seviyorum Rosa adlı sinema filmlerinde rol alan Refik Durbaş’ın cenazesi, 02 Aralık 2018 Pazar günü Erenköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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