Bir Filme Hazırlık Süreci Lüks Değil, Gereklilik

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Festivalin Türk Sineması seçkisinde yer alan Sibel filminin festivaldeki gösterimi Sinema Anadolu’da gerçekleştirildi. Gösterimin ardından Damla Sönmez’ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü Çağrı Yılmaz üstlendi.

Basın Bülteni

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Çağrı Yılmaz – Damla Sönmez

