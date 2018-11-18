TÜRVAK Koleksiyonu Sergisi Eskişehir’de Açıldı

20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali etkinlikleri devam ediyor. 16 Kasım akşamı festivalde Sinema Kültürüne Katkı Ödülü alan duayen yapımcı Türker İnanoğlu’nun onuruna TÜRVAK Koleksiyonu Sergisi, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi / Sazova Parkı’nda açıldı. Festival Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter, TÜRVAK yetkilileri ve Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu Altunay konuşmaları ile açılan sergİ 160’a yakın eserden oluşuyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.