Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018

22 – 25 Kasım 2018 tarihlerinde 11. yaşını kutlayacak olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF) karmaşık küresel sorunlar karşısında sıradan insanların ürettiği ve hayata geçirdiği yaratıcı çözümler içeren belgesellerle bir kez daha izleyicileriyle buluşuyor. Kosta Rika’dan Türkiye’ye ilham verici hikâyeler içeren belgeseller ihtiyacımız olan kahramanların kim olduğunu gözler önüne seriyor: Değişim yaratmak isteyen herkes. İhtiyacımız olan tüm çözümler herkes tarafından uygulanabilir. Festivalde filmlerin yanı sıra film içerikleriyle alakalı konularda yaptıkları çalışmalarla ilham veren konuşmacılar, müzisyenler ve performanslar yer alacak.

Afişler



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Program



Açık Pencere (The Open Window)



Gerçek Değer (Real Value)



Gıda Koop (Food Coop)



Naila ve İntifada (Naila and the Uprising)



Süt Sistemi (Das System Milch – The Milk System)



Vamizi: Mercan Beşiği (Vamizi: Cradle of Coral)

