Alev Gürzap’ı Kaybettik

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, Alev Gürzap, 08 Kasım 2018 Perşembe günü hayatını kaybetti. 1936 yılında İstanbul’da doğan Gürzap, 1946 yılında Shakespeare’in çocuk oyunu Fırtına ile tiyatroya adım attı, 17 yıl süreyle Lüküs Hayat’ta Mısırlı Afet’i oynadı. 1999 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’ne İlkay Saran’la birlikte aday gösterildiler. Zeynebin Aşkı, Ana Kucağı, Sabıkalı, Yasak Aşk, Alişan, Nasıl İsyan Etmem, Affet Bizi Hocam, Baykuşların Saltanatı, Yıldızların Altında, Son Yaprak gibi sinema filmlerinde de rol alan Alev Gürzap’ın cenazesi, 09 Kasım 2018 Cuma günü Bodrum – Torba’da toprağa verildi. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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