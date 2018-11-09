8. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne Görkemli Açılış

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, görkemli bir gece ile başladı. Belediyeye ait Safir Salon’da düzenlenen gala gecesine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Valisi Aydın Baruş ile Festival Direktörü Suat Köçer’in yanı sıra, sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinin aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. Geceye onur ödüllerinden duygusal anlar ve Cem Yılmaz’ın Şener Şen’e ödülünü verirken yaptığı etkili konuşma damga vurdu. NTV tarafından canlı olarak yayınlanan açılış töreni, festival için hazırlanan tanıtım videosunun gösterilmesi ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajının okunmasıyla başladı. Ardından Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer sahneye geldi. Köçer, konuşmasında festivalin gerçekleşmesinde büyük emeği olan başta Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği olmak üzere TRT’ye ve diğer tüm belediyelere teşekkür etti.

Basın Bülteni

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