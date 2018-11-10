Cemal Okan’a Onur Ödülü

8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında yapılan Türk Sinemasına Katkı Ödülleri töreninde, Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı ve TAFF Pictures Kurucu Ortağı Cemal Okan, sinema sektörüne verdiği 40 yıllık katkılarından dolayı onur ödülüne layık görüldü. Şener Şen, Perran Kutman ve Osman Sınav’ın da onurlandırıldığı açılış gecesinde, ödülünü yönetmen Atalay Taşdiken’in elinden alan Cemal Okan, “Ben bu ödülü, bayrağı devraldığım babama adıyorum.” dedi.

Basın Bülteni

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