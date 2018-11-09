Malatya’da Cem Yılmaz İzdihamı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 09 – 15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ilk film gösterimleri bugün itibarıyla başladı. Kıvanç Baruönü’nün yönettiği, senaryosu ve başrolü Cem Yılmaz’a ait olan Arif V 216 filminin gösterimi yoğun ilgiyle karşılandı. Film gösteriminin ardından Cem Yılmaz bir söyleşi de gerçekleştirdi. Malatyalı sinemaseverlerin çok büyük ilgi gösterdiği söyleşinin moderatörlüğünü sinema yazarı Burak Göral üstlendi. Söyleşide filme ilgi gösteren Malatyalı sinemaseverlere teşekkürlerini ileten Cem Yılmaz, festivalin giderek geliştiğini ifade etti ve Malatya’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Basın Bülteni

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Burak Göral – Cem Yılmaz

