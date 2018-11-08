Nihayet Türk Sinemasından Dünya Çapında Bir Aksiyon, Deliler: Fatih’in Fermanı Fragmanıyla Göz Kamaştırdı

Osmanlı ordusunun özel kuvvetleri olan ‘Deliler’i, ilk kez beyazperdeye taşıyan Deliler: Fatih’in Fermanı filminin fragman lansmanı gerçekleşti. 23 Kasım’da vizyona girecek Deliler: Fatih’in Fermanı filminin oyuncuları Erkan Petekkaya, İsmail Filiz, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, Namık Rüstemhanlı, Berat Efe Parlar ve yönetmen Osman Kaya’nın katıldığı lansmanda göz kamaştırıcı sahneleriyle herkesi büyüleyen fragman izleyenlerce alkış yağmuruna tutuldu.

Basın Bülteni

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